Экс-предправления "Мастер-банка" Булочника заочно приговорили к 10 годам

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег на покупке картин для международного центра Рерихов.
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