⚡️🇺🇦Разбитая колонна боевиков ВСУ в Курской области💥 В частности, уничтоженная российскими артиллеристами ИМР-2 (Инженерная машина разграждения).
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⚡️🇺🇦Разбитая колонна боевиков ВСУ в Курской области💥 В частности, уничтоженная российскими артиллеристами ИМР-2 (Инженерная машина разграждения).
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