Sputnik: в Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва

В Армении запретили трансляцию авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в общественном мультиплексе на телеканале «РТР-Планета», сообщает Sputnik Армения.