Sputnik: в Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва

В Армении запретили трансляцию авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в общественном мультиплексе на телеканале «РТР-Планета», сообщает Sputnik Армения.
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