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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Чем можно заняться на Байкале в новогодние каникулы: впечатляющие идеи

Чем можно заняться на Байкале в новогодние каникулы: впечатляющие идеи

Россия живет ощущением приближающегося Нового года. Праздник принесет и длинные выходные – с 31 декабря по 8 января включительно, потому уже сейчас стоит подумать, как потратить это время с пользой и удовольствием.

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