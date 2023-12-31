Чем можно заняться на Байкале в новогодние каникулы: впечатляющие идеи

Россия живет ощущением приближающегося Нового года. Праздник принесет и длинные выходные – с 31 декабря по 8 января включительно, потому уже сейчас стоит подумать, как потратить это время с пользой и удовольствием.
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