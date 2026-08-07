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Туризм и География

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Тихая охота на грузди: как найти, собрать и не навредить грибнице

Тихая охота на грузди: как найти, собрать и не навредить грибнице

Каждый раз, когда я захожу в августовский лес, меня охватывает особое чувство азарта. Это не просто прогулка — это настоящая охота, где трофей прячется под слоем прошлогодней листвы и не собирается сдаваться без боя.

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