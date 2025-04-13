Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане

В эпицентре частично разрушены 17 домов.Фото: Ярослав КнязевЗемлетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане утром 13 апреля, сообщил центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.
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