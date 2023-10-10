Reuters: Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента.
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