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ПНИПУ: создана искусственная замена кисти с имитацией тактильных ощущений

ПНИПУ: создана искусственная замена кисти с имитацией тактильных ощущений

Студент Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрей Сырвачев создал прототип бионического протеза руки, который способен восстанавливать утраченные функции конечности и имитировать тактильные ощущения.

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