Экономист Ляшок напомнил, что пенсия россиян в марте будет меньше февральской

В марте размер пенсий россиян уменьшится по сравнению с февралем из-за доплаты за доиндексацию январских пенсий, сообщил РИА Новости Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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