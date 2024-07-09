Рия Горбунова: как правильно использовать солнцезащитные средства

Неприятные спутники загара — сухость кожи, пигментация и преждевременные морщины. Исследования о воздействии солнечных лучей показывают, что бесконтрольное увлечение загаром может приводить и к болезням внутренних органов.
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