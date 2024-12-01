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Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Тель-Авиву

Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по району Яффо в Тель-Авиве.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Почаще надо приземлять массонов.....
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16 час.
Часовщик
Молдцы хуситы,быстренько сварганили гиперзвук.Учитесь пиндосы,с такими темпами они и&quot;Оливник&quot; могут скоро выкатить.
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14 час.

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