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Мира Тэрада стала гостем церемонии награждения международной премии «Синий платочек»

Мира Тэрада стала гостем церемонии награждения международной премии «Синий платочек»

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада стала гостьей церемонии награждения международной премии в сфере милосердия, гуманитарной деятельности и социальной ответственности «Синий платочек».

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