Более 600 выпускников колледжа транспорта в Алексеевском получили путевку в жизнь

Более 600 выпускников Московского колледжа транспорта очной формы обучения в Алексеевском районе получают в 2024 году путевку в жизнь, и почти 14% дипломов о среднем профессиональном образовании – с отличием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии