APIKUR Иракского Курдистана готов возобновить экспорт нефти

Свою готовность возобновить экспорт сырой нефти по трубопроводу Ирак-Турция при условии, что соглашения между Багдадом и Эрбилем сохранят существующие договорные и экономические условия для нефтяных компаний, работающих в Иракском Курдистане, подтвердила Ассоциация нефтяной промышленности Курдистана (APIKUR), 23 февраля сообщает Shafaq News.