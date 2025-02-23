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APIKUR Иракского Курдистана готов возобновить экспорт нефти

APIKUR Иракского Курдистана готов возобновить экспорт нефти

Свою готовность возобновить экспорт сырой нефти по трубопроводу Ирак-Турция при условии, что соглашения между Багдадом и Эрбилем сохранят существующие договорные и экономические условия для нефтяных компаний, работающих в Иракском Курдистане, подтвердила Ассоциация нефтяной промышленности Курдистана (APIKUR), 23 февраля сообщает Shafaq News.

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