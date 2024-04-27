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LEON Вторая лига Б. «Динамо-Владивосток» против «Строгино», «Носта» – «Амкар», «Победа» против «Дружбы»

«Носта» принимает «Амкар», «Победа» против «Дружбы». LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 6-й тур Строитель Каменск-Шахтинский – Ростов-2 Дата проведения 27 апреля, 16.

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