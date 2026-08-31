Пожар в Венёвском районе, погиб мужчина

Пожар охватил 200 квадратных метров частного дома, в результате погиб 67-летний мужчина.Ночью, 31 августа, в частном жилом доме на улице Колхозной в деревне Большие Заломы Веневского района произошел пожар.
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