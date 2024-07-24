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Царьград

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Готовится наступление, 90 тысяч человек переброшены на фронт. Диспозиция СВО перед решающим боем

Готовится наступление, 90 тысяч человек переброшены на фронт. Диспозиция СВО перед решающим боем

Этим летом новостные ресурсы и инсайдеры часто сообщают о готовящемся наступлении, которое, судя по риторике, должно стать решающей битвой СВО.

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