Выборы с участием одного кандидата в 45 населенных пунктах: что говорят люди

В Русской Киоселии и Котовске Гагаузской автономии выборы были отложены. Проблема в том, что в этих двух населенных пунктах был зарегистрирован только один кандидат, второй от партии "Шанс"был исключен из гонки.
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