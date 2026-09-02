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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайсон Фьюри: «Джошуа, где ты? Ведешь себя как трус и не хочешь этого боя – просто всех обманываешь»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил Энтони Джошуа в трусости. «Джошуа, где ты? Сделка до сих пор не заключена, это уже начинает утомлять.

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