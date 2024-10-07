Лидер КНДР назвал Путина «самым дорогим другом»

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента России Владимира Путина «самым дорогим другом». Об этом указано в его поздравительной телеграмме по случаю дня рождения российского президента, передает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).