Лидер КНДР назвал Путина «самым дорогим другом»

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента России Владимира Путина «самым дорогим другом». Об этом указано в его поздравительной телеграмме по случаю дня рождения российского президента, передает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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