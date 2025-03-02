Вызывает чувство грусти: дизайнеры рассказали, какие цвета сделают дом неуютным

алексей алексей

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК: "ОН ПРИЗНАВАЛ АБСОЛЮТНЫЙ ВКУС ИЛИ ПОЛНУЮ БЕЗВКУСИЦУ". ТАМ, ГДЕ ЖЕНЩИНА ПРИЛОЖИЛА РУКУ, - ЖИВОЕ НЕ РАСТЕТ! Женский "вкус" - надругательство над мужской психикой. КИТЧ ИЛИ ЖЕНСКАЯ ДУША «Художественных работы, в которых эстетические качества были перепутаны с преувеличенной сентиментальностью или мелодраматичностью, китч наиболее близко ассоциируется с искусством сентиментальным, приторным или слезливым, однако это слово можно применить к предмету искусства любого сорта, неполноценному по подобным причинам. Независимо от того, выступает ли он сентиментальным, эффектным, напыщенным или креативным, китч называют ужимкой, подражающей внешней стороне искусства. Часто говорят, что китч опирается только на повторение условностей и шаблонов и лишён творческого начала и подлинности, демонстрируемых истинным искусством». КИТЧ ИЛИ ЖЕНСКАЯ ДУША. КРАСОТА ИЛИ КРАСИВОСТЬ. НАПЫЩЕННАЯ ФАЛЬШЬ И НЕИСКРЕННОСТЬ. Художественных работы, в которых эстетические качества перепутаны с преувеличенной сентиментальностью и ложью. Китч - это «искусство» приторное, слезливое, глубоко неполноценное. Китч – женское кривляние, пытающееся подражать внешней стороне мужского искусства, все, как у людей (мужчин). Женская претензия, что «по-женски – это простенько и со вкусом», на деле же – ненависть всего простого и глумливое надругательство над мужской психикой. Китч опирается только на уродливое повторение шаблонов и лишён творческого начала и подлинности, демонстрируемых истинным искусством». КИТЧ БЕЗ ТОРМОЗОВ. Интерьеры в стиле китч всегда эклектичны, детализированы, склонны к драматизму и максимализму. Сочетания нелепые – ЭТО И ЕСТЬ ЖЕНСКАЯ ДУША! Простолюдинка сделает все кислотным, как примитивная цыганка, а «интеллигентка» уменьшит ядовитость на 10 часть, как непримитивная цыганка, любимая жена цыганского барона, но кислотность останется в любом случае! Как волка не корми, а он в лес смотрит: животина есть животина, и цыганщина в женщине не исчезнет никогда. И, родившаяся в таборе, в нем и почит. Китч отрицает серьёзность и обыденность, традиционные, «человеческие» представления об интерьере и представляет собой карикатуру на мужское искусство и использует то, что может только шокировать и отвращать. Это может быть гостиная с сочетанием кислотных цветов, а-ля «в гостях у Барби», с классическими произведениями искусства, вымученное безобразие с леопардовыми расцветками, разрисованная античная статУя в прихожей, шкура игрушечного медведя под ногами и садовый гном из пластика на ночном столике. Стоит стаУя в лучах заката, и нет в ней х—я, в руках лопата. У всех жилых пространств в стиле китч есть общая черта — нарочитость и агрессивность. КИТЧ НАРОЧИТО АБСУРДЕН, ИЗБЫТОЧЕН, БЕЗОБРАЗЕН – ЭТО И ЕСТЬ ЖЕНСКАЯ ДУША! ХОТИТ – это когда у женщины – треба мужика, а ХОЧЕТ, если у мужчины – желание, в этом и разница.