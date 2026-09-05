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Флавио Бриаторе: «Мечта на гонку – победа. Попадание в топ-3 или топ-4 должно быть достижимо»

Исполнительный консультант « Альпин » Флавио Бриаторе подвел итоги квалификации к Гран-при Италии , отметив, что остался очень доволен достигнутым результатом, а также рассказал о целях команды на предстоящую гонку.

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