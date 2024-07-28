Загадочное явление: что известно науке о шаровой молнии

За последнее десятилетие количество гроз с молниями существенно увеличилось. На фоне этой тенденции метеорологи начали предупреждать о возможном появлении шаровых молний — светящихся сфер, способных проникать в помещения и свободно парить в воздухе.
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