В Кремле прокомментировали слухи о 7 телефонных беседах Путина с Трампом

Кремль опроверг данные о телефонных разговорах русского лидера с ТрампомТелеканал CNN со ссылкой на книгу Боба Вудворда "Война" утверждает, что Владимир Путин провёл с Дональдом Трампом семь телефонных разговоров, о которых общественности по каким-то причинам не сообщили.