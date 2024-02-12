Лечение в отделении интенсивной терапии потребовалось министру обороны США

Вашингтон. США. У министра обороны США Ллойда Остина выявили проблемы с мочевым пузырем. Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.
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