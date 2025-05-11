20 лучших медиков представят Алтайский край на всероссийских конкурсах

В 2025 году в региональном этапе участвовал 61 специалист: 33 врача и 28 средних медицинских работников Минздрав Алтайского края определил лучших медиков, которые представят регион на всероссийских конкурсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии