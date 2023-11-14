Бывший глава Неболчского сельского поселения и предприниматель обвиняются в растрате 900 тысяч рублей

В отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Неболочского сельского поселения Любытинского района Павла Ермилова и индивидуального предпринимателя Дениса .
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