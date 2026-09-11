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Прочные дома из человеческих отходов пытаются строить в Индии

Прочные дома из человеческих отходов пытаются строить в Индии

Индийские инженеры предложили неожиданное решение одной из главных проблем современной строительной отрасли — как повысить прочность бетона и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду.

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