В Москве наградили лидеров национального проекта «Производительность труда»

В столице подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» и вручили награды победителям премии «Лидер нацпроекта "Производительность труда”» – компаниям, продемонстрировавшим лучшие результаты по итогам участия в нацпроекте.
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