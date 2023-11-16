Как система «ЕНОТ-СД» защищает Шереметьево от нежелательных гостей в небе

В аэропорту Шереметьево введена в эксплуатацию новая система борьбы с дронами. Это радиолокационно-оптический комплекс, способный автоматически обнаруживать, идентифицировать и подавлять низколетящие цели, представляющие угрозу для безопасности авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии