Как система «ЕНОТ-СД» защищает Шереметьево от нежелательных гостей в небе

В аэропорту Шереметьево введена в эксплуатацию новая система борьбы с дронами. Это радиолокационно-оптический комплекс, способный автоматически обнаруживать, идентифицировать и подавлять низколетящие цели, представляющие угрозу для безопасности авиации.