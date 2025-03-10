Путин поручил Мишустину обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине.
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