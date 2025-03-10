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Путин поручил Мишустину обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Путин поручил Мишустину обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине.

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