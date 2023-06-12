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Клещей нашли на 145 рязанцев

Клещей нашли на 145 рязанцев

Всего зарегистрированных случаев укусов клещей — 145, среди них 53 ребёнка. Жителям напомнили, что после прогулки с животными их нужно осматривать, а самим рязанцам стоит носить закрытую одежду, головные уборы и осматривать себя каждые 15-30 минут.

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