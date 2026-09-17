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Эксперт Самойлова рассказала, что такое «шумные продукты» и как они мешают похудеть

Эксперт Самойлова рассказала, что такое «шумные продукты» и как они мешают похудеть

Есть парадокс: человек может обладать глубокими знаниями о калорийности, БЖУ и гликемическом индексе, иметь абонемент в лучший фитнес-клуб города, но при этом годами оставаться в одном весе или даже продолжать его набирать.

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