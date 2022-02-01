Фальшивая кровь Бабченко снова в деле

Национальная полиция, проявив бдительность и огромную выдержку, задержала большую группу лиц в количестве двух человек, планировавшую массовые беспорядки в правительственном квартале Облавы и задержания состоялись вчера, то есть в воскресенье.
Национальная полиция, проявив бдительность и огромную выдержку, задержала большую группу лиц в количестве двух человек, планировавшую массовые беспорядки в правительственном квартале Облавы и задержания состоялись вчера, то есть в воскресенье.
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