Заноза

13 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Жаров
    Перефразирую - "Кто ж так с олигархом разговаривает? Смотри, как надо: чужое, халява, взять-взять!"Александр Роджерс...
  • Александр Ляшенко
    Наши "народные" залипают на деньги везде и у Хахалевой на свадьбе и у Лайки Вакуле,они же вне политике, а вот лайке н...Голос Мордора: Ли...
  • DDD X
    Ау. Масляев!Космические «Нью-...

Фальшивая кровь Бабченко снова в деле

Фальшивая кровь Бабченко снова в деле

Национальная полиция, проявив бдительность и огромную выдержку, задержала большую группу лиц в количестве двух человек, планировавшую массовые беспорядки в правительственном квартале Облавы и задержания состоялись вчера, то есть в воскресенье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх