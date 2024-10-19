Митрополит Феодосий получил сотрясение мозга при нападении на собор УПЦ

Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как его избили сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщила пресс-служба Черкасской епархии.
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