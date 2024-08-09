Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам Противостояние FPV и РЭБСложно переоценить влияние, которое оказывают FPV-дроны на поле боя.
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Не подверженные воздействию РЭБ: FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну и проводам Противостояние FPV и РЭБСложно переоценить влияние, которое оказывают FPV-дроны на поле боя.
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