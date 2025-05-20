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Трамп заявил, что только президент США принимает решение о санкциях против РФ

Трамп заявил, что только президент США принимает решение о санкциях против РФ

Решение о введении антироссийских санкций принимает только президент США и никто больше. Об этом 20 мая заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к новым санкциям против России.

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