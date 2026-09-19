Суперкубок в опасности! УНИКС проиграл вслед за «Зенитом» - Кубок Гомельского впервые в истории может стать трофеем иностранного клуба

19 сентября завершился групповой турнир Суперкубка Единой лиги ВТБ-2026 в группе «В». В заключительном матче турецкий клуб «Анадолу Эфес» обыграл казанский УНИКС со счётом 91:79.
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