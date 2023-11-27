Что задумал Китай? Провал переговоров и удар в спину России - главные сплетни недели

Несколько важных выводов сделали китаисты после визита Вячеслава Володина к Си Цзиньпину. Остановимся на некоторых из них, не забыв о набившем оскомину "ударе в спину от Китая", которого так ждут в адрес России оппоненты.
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