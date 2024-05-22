Экс-прокурор США назвал маленькой вероятность тюремного приговора Трампу

Global look press/Keystone Press Agency/Catherine Nance Вероятность, что суд Нью-Йорка приговорит экс-президента США Дональда Трампа к тюремному заключению по делу о фальсификации деловой документации для выплаты денег за молчание очень мала.
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