Greenland is ours! Или "это как у ребёнка конфету отнять".

Американцы исключительно словесными угрозами и воинственной болтовней принудили официальный Копенгаген "де-факто" перевести свою крупнейшую заморскую территорию под американский военный протекторат.
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