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Военэксперт Баранец: Зеленский не в состоянии диктовать России условия

Военэксперт Баранец: Зеленский не в состоянии диктовать России условия

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ему необходимо «еще 40 дней, чтобы разгромить Россию».

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