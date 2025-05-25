Пробки у Крымского моста почти рассосались

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани почти рассосалась, 25 мая сообщает пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подъездах к мосту.
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