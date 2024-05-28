Дом на улице Воробьевской в Калуге стал объектом культурного наследия

Жилой дом, расположенный на улице Воробьевской, 19, признан объектом культурного наследия местного значения под названием «Дом купца Иванова»В Калуге ещё один дом получил статус объекта культурного наследия местного значения.
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