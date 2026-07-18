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Газета.ру

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Андрей Белевцев заявил о неизбежности перехода к экономике автономных агентов

Андрей Белевцев заявил о неизбежности перехода к экономике автономных агентов

Переход к экономике автономных агентов неизбежен: Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбера Андрей Белевцев на сессии AI Journey по теме "Создавая следующее поколение ИИ", которая прошла в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

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