Андрей Белевцев заявил о неизбежности перехода к экономике автономных агентов

Переход к экономике автономных агентов неизбежен: Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбера Андрей Белевцев на сессии AI Journey по теме "Создавая следующее поколение ИИ", которая прошла в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.