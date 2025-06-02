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Царьград

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В Казахстане готовится путч? Зачем при Сенате создан русофобский клуб

В Казахстане готовится путч? Зачем при Сенате создан русофобский клуб

В Казахстане заговорили о подготовке путча: подозрение вызывает клуб экспертов при Сенате.Своими предположениями о готовящемся путче в стране поделились казахстанские инетрнет-ресурсы.

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