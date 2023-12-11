Дети засыпали снегом Вечный огонь в Петербурге

В Красном Селе в Санкт-Петербурге трое детей потушили Вечный огонь, засыпав его снегом. Инцидент произошел вечером 10 декабря в районе улицы Ленина и проспекта 9-го Мая и попал на видео, появившееся в распоряжении РЕН ТВ.