Дети засыпали снегом Вечный огонь в Петербурге

В Красном Селе в Санкт-Петербурге трое детей потушили Вечный огонь, засыпав его снегом. Инцидент произошел вечером 10 декабря в районе улицы Ленина и проспекта 9-го Мая и попал на видео, появившееся в распоряжении РЕН ТВ.
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