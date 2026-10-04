Распахнутый взор без тонны косметики: как стилисты зрительно наращивают глаза

Распахнутый взор делает лицо выразительным и поболее молодым. Но достигается подобной эффект не множеством нанесенной косметики, а четкой работой со светом, тенью и формой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жителю Кузнецкого...
- НБ УФАС требует убра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым