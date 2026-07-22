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Журнал «Профиль»

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Условия по Украине, новый главком ВСУ, участие РФ в саммите G20: о чем говорил Песков

Условия по Украине, новый главком ВСУ, участие РФ в саммите G20: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал перспективы урегулирования конфликта на Украине, ситуацию с новыми санкциями Евросоюза, кадровые перестановки в Киеве и участие России в предстоящем саммите G20.

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