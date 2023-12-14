В новом законе Укропии о воинской обязанности депутаты Рады хотят "уравнять мужчин и женщин"

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законе о воинской обязанности депутаты хотят "уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей"«У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность.
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